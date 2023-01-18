美高官：日本會在「適當時候」宣佈支持烏克蘭

美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）預計，日本會在「適當時候」宣佈支持烏克蘭抗擊俄羅斯入侵的計畫。



路透社報導，坎貝爾1月17日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心的活動中表示，日本首相岸田文雄深入參與涉及烏克蘭的事務，而且已經有一套行動計畫。

美國總統拜登（Joe Biden）在白宮和岸田文雄會面，華盛頓是岸田文雄出訪七國集團（G7）中五個成員國的最後一站。

坎貝爾表示他確信日本會在適當時候推出一個具體方案，通過各種方式支援烏克蘭：「日本非常積極參與支持烏克蘭聯絡小組的許多討論，是小組的關鍵成員，日本會扮演更大角色。」

另外，坎貝爾透露，岸田文雄和拜登上周就中國半導體相關出口實施管制課題，進行了「非常有成效」的討論。

「我可以這麼說，當拜登總統向岸田首相提出這個課題時，他說日方正在仔細研究此事，他將會採取適當的行動。」坎貝爾表示對這次討論感到滿意，並認為雙方磋商富有成效。

美國2022年10月公佈了一套全面的出口管制措施，包括嚴格限制中國取得美國晶片製造技術的規則，以減緩北京在技術與軍事實力方面的快速增長。但美國尚未說服主要盟友實施類似的出口限制措施，而日本東京電子有限公司（Tokyo Electron Ltd）和荷蘭巨頭阿斯麥（ASML Holding NV）也是全球領先的晶片製造商。

本文獲《聯合早報》授權轉載

