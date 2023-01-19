新加坡學者馬凱碩：西方主導世界時代已步入尾聲卻不願接受事實

有新加坡和中國學者認為，未來是亞洲主導的世界。中國學者指中美關係處於可控制範圍內，不會有重大貿易衝突，不過需要密切關注科技方面的競爭甚至制裁的情況。



在新加坡銀行舉辦的2023年展望論壇上，新加坡國立大學亞洲研究所傑出研究員馬凱碩教授說，西方主導世界歷史的時代已步入尾聲，但是西方國家不願意接受這個事實。

「亞洲是世界成長最快的經濟體，但是國際上主要的金融機構如國際貨幣基金的最高負責人必須是歐洲人、世界銀行行長必須是美國人，而有40億人口的亞洲，卻沒有當選的資格。」

馬凱碩也是新加坡駐聯合國前大使的，他以上述例子說明他認為西方不願接受世界是亞洲時代的事實。

論壇的另外一名主講者是中國經濟學家李稻葵教授。他在中國通過視頻發表演講時表示，中國和美國的關係在未來18個月，將會是在受控制的範圍內。「中國國家主席習近平很務實，美國總統拜登現在的領導團隊比特朗普的更專業，所以至少在下一屆美國大選之前，兩國關係是在可控制的範圍內。」

談到中美貿易關係時，也是清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長的李稻葵認為，在未來兩年，應該不會有重大貿易衝突，因為現在的美國政府比特朗普時期的更務實，知道若不跟中國保持良好的貿易關係，將很難抑制通脹，在醫藥物資、醫藥器材等供應上也將難有保障。

科技方面則將有重大挑戰。李稻葵說，美國認為科技是唯一能協助中國跟美國一較高低的關鍵因素，所以美國會制裁某些中國企業、某類型的科技。中國會在某些方面做出相同的回應。

另外，李稻葵指出，隨著中國開放邊境，更多中國遊客到美國，有可能會因為發生人與人之間的衝突而導致外交關係緊張。

馬凱碩認為，中國和美國正在展開有史以來最大的地緣政治競賽。他說，美國已經意識到它只有十年的時間來阻止中國發展成為世界第一強國。

他原本對台海關係持悲觀態度，但現在比較不那麼悲觀了，主要是因為拜登去年跟習近平會晤時表明了會堅持「一個中國」的政策。

李稻葵說，如果台海發生軍事衝突，美國根本無法取得勝利，因為地理上中國大陸和臺灣非常靠近，而大陸的軍事力量也遠比美國的強，一旦發生衝突，美國會慘敗。

在演講時，馬凱碩認為，未來是一個新的CIA時代，也就是中國（China）、印度（India）和東盟（Asean）的時代。他說，東盟在維持和平和創造經濟上取得不俗的成就。俄羅斯烏克蘭戰火尚未平息，不過東盟國家都能夠維持和平，經濟也繼續成長。

在濱海灣金沙會議中心舉行的論壇，約有800人出席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

