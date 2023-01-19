美媒：除非美國願意提供坦克　德國不會向烏克蘭提供豹2坦克

美國《華爾街日報》報道，指除非美國同意向烏克蘭提供美製坦克，否則德國將不會批准把德製坦克運往烏克蘭，但美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將向德國施壓。



烏克蘭積極要求歐美西方國家向其提供更多武器，外界關注德國會否批准其他國家向烏克蘭提供德製豹2主戰坦克（Leopard 2）。

豹2主戰坦克是最新款的攻擊坦克之一，歐盟有多個國家正在使用。包括波蘭和丹麥已表明，有意把豹2坦克提供予烏克蘭，但必須先得到德國的同意。

《華爾街日報》報道，指除非美國同意向烏克蘭提供美製坦克，否則德國將不會批准把德製坦克運往烏克蘭。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上表示，德國將繼續支持烏克蘭，包括提供防空系統和裝甲車，又強調德國會和盟友一同商議合作，不會單獨採取行動。朔爾茨未有就援助烏克蘭作出新的承諾，

路透社則報道，拜登政府預料在新一輪的軍事援助，向烏克蘭提供新式裝甲車，但不準備向對方供應美製坦克。北約和多個國家的國防官員將在本周開會商討烏克蘭局勢，報道指國防部長奧斯汀將向德國施壓。

英國則在早前表示正準備向烏克蘭提供挑戰者2坦克（Challenger 2），成為目前首個向烏克蘭提供西方主戰坦克的國家，