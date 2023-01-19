海灣國家盃決賽人踩人　伊拉克球場附近踩踏意外至少2死80傷

在伊拉克巴士拉國際體育館（Basra International Stadium）舉行的海灣國家盃（阿拉伯海灣盃，Arabian Gulf Cup）決賽舉行前發生人踩人意外。伊拉克通訊社（INA）19日稱，事件中有60人受傷。INA引述醫療方面的消息稱，有些傷者重傷。半島電視為引述伊拉克內政部稱，傷者多達80人。



海灣國家盃決賽是在當地時間19日下午7時舉行。但有成千上萬沒有入場券的球迷天亮起已在球場外聚集，希望入內觀賽。

當時保安員已呼籲人們不要在閘門推擠，但部份人不理勸籲，導致有人跌倒，繼而發生人踩人。

法媒稱，踩踏事件發生時，球場入口的旋轉閘門仍然關閉。當救護車到場將傷者送院時，警笛聲響起。

名為阿德南（Moumen Adnan）的球迷向半島電視台憶述當時情況，稱沒預計會發生人踩人。他因為踩踏事故而跌倒，手部受傷。他說本來無法進場，但因意外發生他反而輾轉通過記者入口進入球場。他說沒料到決賽會在如此艱難的情況下舉行。

內政部已發聲明，要求沒票在手的人不要嘗試入場。

路透社19日稱，伊拉克為是次賽事的主辦國，是它在40年來首次主辦這個賽事。伊拉克對上一次主辦賽事已是1979年，當時是在首都巴格達（Baghdad）舉行。

巴士拉市長阿米爾（Asaad Abdel Amir）稱如安全情況沒改善，阿拉伯海灣杯足球聯合會（Arab Gulf Cup Football Federation）會延遲賽事，或移師至別國舉行。

有媒體轉發出事後的影片，可見一至少兩人已倒下躺在地上，附近有人在嘗試救人：

有網民在Twitter發文並轉發影片，顯示球場外人山人海的情況：

有球迷在Twitter發文稱，被保安部隊下令離開體育館範圍：

是阿拉伯和中東地區足球運動領域中最高規格的賽事，每2年由阿拉伯足球協會聯會舉辦。今年決賽是伊拉克對阿曼，伊拉克民眾為替國家隊加油，企圖湧進球場，才導致憾事發生。