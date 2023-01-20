憂慮大陸攻台　台灣半導體公司轉移生產線至美國

撰文：歐敬洛
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英國傳媒引述台灣半導體公司報道，因憂慮中國大陸攻台，企業正有意把生產線拓展或搬遷至其他地方，或將長期投資引向其他地方。

英國天空新聞引述環球晶圓主席徐秀蘭表示，因客戶對中國大陸攻台有「很多擔憂」，他們決定把新工場設立在美國德州，分散生產線及投資風險。

台灣是全球半導體市場的重要生產來源，全球近半的半導體均出自台灣，其中高端半導體更接近九成，任何中斷對全球供應鏈來說都是災難性的。

徐秀蘭表示，在過去的20年，他們更關心的是商業、經濟和工程方面的問題，又或是有關知識產權的問題。但近年他們被頻繁問道：「如果發生事件，會有什麼應急方案？」因此在德州設廠原因之一，就是為應急及管理風險。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）估計，對台灣任何形式的攻擊或封鎖，都會影響20萬億美元的經濟活動，一些公司受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，會尋求把一些業務從台灣上轉移出去，不過目前來說並未看見大規模的外流。

中國同樣依賴台灣的半導體供應，這也是一些專家認為入侵不會發生的原因。

中華經濟研究院，台灣東盟研究中心主任徐遵慈表示：「大多數公司實際上並未有考虑撤出或搬遷，而是在擴張。」「他們正在把他們的供應或供應鏈從台灣擴展到其他國家或地區，如果台灣生產出現障礙，他們還會有一個地方作為後盾。」

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