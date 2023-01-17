去年台灣集成電路晶片出口年增18.4%　連續7年成長

外媒16日報道，台灣集成電路晶片出口連續7年成長，進一步鞏固台灣在全球半導體產業的龍頭地位。據台灣財政部數據，2022年台灣IC晶片出口年增18.4%，連續第3年繳出兩位數的成長。



巴克萊集團（Barclays Plc）經濟學家孫範基（Bum Ki Son，譯音）電郵回覆《彭博社》（Bloomberg）表示：「我們認為短期內，台灣在半導體產業的龍頭地位仍是無可取代；台灣在半導體產業的重要性，不致因美國等國家致力提高晶片生產而立即受到衝擊」。

2022年APEC領袖峰會11月19日落幕，台灣代表張忠謀（左）當天下午與美國副總統賀錦麗（右）於場邊晤談。張忠謀分享，賀錦麗「對晶片特別有興趣」，表達歡迎台積電在亞利桑那州設廠之外，也特別重申美國幫助台灣的決心。（APEC中華台北代表團）

孫範基指出，台灣在半導體產業的重要地位仰賴台積電（TSMC）等製造巨擘。在全球半導體製造中，台積電市佔率超過一半，尤其在全球最先進晶片的製造方面。

報道表示，全球貿易受需求下滑影響，面臨巨大的壓力，而半導體的全球銷售則繼續驅動著台灣的出口。與此同時，台積電的投資決定也保住台灣對美國的重要性，像是台積電在亞利桑那州蓋了該公司在美首座先進晶片廠。

孫範基指出，半導體產業未來的多角化，將取決於半導體製造廠的設廠地點。台積電可能前往新加坡和日本設廠、英特爾（Intel Corp）在越南投資，鴻海和Vedanta Resources Ltd.在印度合作等，可能對半導體產業帶來長遠的影響。

孫範基說，中長期展望因而更「多變」，尤其值此美中貿易衝突與COVID疫情持續凸顯供應鏈集中造成的脆弱性之際。