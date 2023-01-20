韓國首爾「最後貧民窟」九龍村大火　60房屋燒毀逾百人疏散

韓國首爾貧民窟九龍村1月20日上午發生大火，約60間房屋燒毀，逾500名居民疏散。火勢目前已大致撲滅，消防部門正檢查有否造成傷亡。



圖為1月20日，消防員在韓國首爾的九龍村搜尋被困人士。（Reuters）

韓聯社20日報道，當地時間早上6時27分，江南區開浦洞九龍村一處發生火災，火勢進一步蔓延，共焚毀約60間房屋，總計2,700平方米。消防及江南區廳人員到場後疏散逾500名當地居民，並築起防線制止火勢蔓延，同時將大火控制。

火勢目前已大致撲滅，消防員正撲滅剩餘火勢，並尋找無法撤離的居民。疏散居民已獲安置於鄰近酒店。

事件中共出動約500名消防員與警員、100名軍人及300名官員。消防廳共派10架消防直升機到場救火。

報道稱九龍村為「首爾最後的貧民窟」，房屋主要由夾板等簡陋物料組成。消防部門認為，起火原因同房屋採用易燃物料興建有關。

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博客「台灣妞韓國媳」稱，九龍村是江南區裏的貧民窟，因建在那裏的是非法住宅居多，它們也沒正式隔間，以及上民房密度很高，所以其實「火災發生頻率非常高」。

他指出九龍村在地域劃分時本不屬於首爾市，但70年代為擴大市區並進行土地開發，它才被劃到首爾市。

她說，當是的社會氣氛是「努力向上、不怕任何阻擋」，因此很多窮人將農地佔據，逐漸聚集起來並搭建房屋。他們試圖在突飛猛進的漢江經濟奇蹟中求存，之後演變成現在的九龍村。

九龍村位置：