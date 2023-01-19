尹錫悅稱伊朗是阿聯酋敵人　伊韓召見大使

韓國總統尹錫悅1月15日稱，阿聯酋的敵人是伊朗，這引起伊朗不滿。伊朗外交部負責法律事務的副部長納傑菲（Reza Najafi）18日召見韓國駐伊朗大使尹焵鉉（Yun Kang-hyeon），以向韓方抗議。韓國外交部19日召見伊朗駐韓國大使。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）19日稱，納傑菲18日召見尹康鉉，就尹錫悅涉及「干涉主義的言論」（Interventionist remarks）提出抗議。

納傑菲指出伊朗與大多數波斯灣國家的根深蒂固友好關係，並形容尹錫悅的言論是「多管閒事」、以及「削弱區內的和平與穩定」。

韓聯社網站19日稱，納傑菲在與尹焵鉉會面時稱，韓國總統近期提到韓國製造核武器的可能性，這違反《不擴散核武器條約》（NPT），並要求韓方解釋。

韓國外交部副部長趙賢東19日召見伊朗駐韓大使賽義德（Saeed Badamchi Shabestari），表明韓國的立場。

韓國外交部發言人任洙奭19日說，尹錫悅的相關發言意在鼓勵於阿聯酋執行任務的韓國官兵，與包括韓伊關係在內的伊朗國際關係毫無關聯。

趙賢東對賽義德說，伊方提出有關《不擴散核武器條約》的問題毫無根據，韓國正誠實履行條約規定的不擴散義務，這一立場保持不變。任洙奭指，尹錫悅發言的宗旨在於應對日益高漲的朝鮮核導威脅以及加強延伸威懾的實效性，而伊方提出的問題與事實不符；韓國政府發展韓伊關係的意志沒改變，希望今後也能基於明確的事實，繼續與伊方發展友好關係。