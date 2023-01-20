秘魯南部民眾赴利馬示威　抗議警方鎮壓並要求改革

秘魯自上月爆發反政府示威以來，死於暴亂衝突的人數不斷增加。星期四（1月19日），數以千計的示威者聚集到首都利馬（Lima），其中大部份示威者是來自南部的原住民，他們抗議執法人員在南部進行暴力鎮壓。利馬一座歷史悠久的建築物在衝突中起火燃燒。



路透社報道，大量民眾帶着旗幟和抗議橫幅，搭公車或步行到達利馬。憤怒的示威者抨擊政府和警察在南部城市阿亞庫喬（Ayacucho）和胡利亞卡（Juliaca）進行暴力鎮壓，造成一些示威者死亡，要求政府進行徹底改革。

星期四晚上成排並列的警察穿着全副防暴裝備，與在街上投擲石塊的示威者相對峙。警方估計約3,500人參加利馬的示威，另一些推測則比警方估計的高出1倍以上。

位於利馬老城區聖馬丁廣場（Plaza San Martín）一座空置的歷史建築發生火患。消防部門主管告訴當地電台，起火原因不明。

秘魯南部民眾1月19日往利馬示威，抗議警方暴力鎮壓。圖為當日利馬聖馬丁廣場一座空置歷史建築發生火災。消防部門表示，起火原因不明。（Reuters）

除了利馬，騷亂也蔓延到秘魯其他地區。

當地電視台拍攝畫面顯示，南部阿雷基帕（Arequipa）的執法人員向數百名試圖佔領機場的示威者發射催淚彈，當地官員過後宣布阿雷基帕和庫斯科的機場暫停運作。

秘魯政府監察員說，至今騷亂已奪走45條人命。南部普諾地區（Puno）星期四又有1名女性傷重死去。此前，當地已有9人在抗議封鎖而引發的事故中死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

