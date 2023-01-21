中國駐美使館：準確認識中美經貿關係需正確看待中國發展

中國駐美國大使館臨時代辦徐學淵1月18日晚在紐約出席美國中國總商會2023年農曆兔年頒獎晚宴時表示，準確認識中美經貿關係需要正確看待中國的發展，需要牢牢把握兩國關係的總體方向，需要客觀理性看待雙方共同利益。



徐學淵表示，已經成為「壓艙石」和「穩定器」的中美經貿關係的作用受到弱化，磨擦衝突頻發，並向結構性、戰略性層次延伸，中美經貿關係何去何從，正站在關鍵十字路口。

徐學淵表示，中美之間的貿易高度互補，在近年來中美貿易磨擦背景下，2022年前11個月中美貿易額近7,000億美元，繼續保持增長勢頭，中美之間貿易高度互惠，美國經濟、企業和消費者都是受益者，據美中貿委會的統計，美國全部50個州均對華出口商品和服務，這使得近百萬個美國就業崗位受益，對華出口大豆、玉米、高粱、牛肉、豬肉的農業州受益明顯。

美方「脫鉤」做法不應繼續

徐學淵說，兩國經貿合作要尊重經濟規律，遵守國際經貿規則，尊重中美合則兩利、鬥則俱傷的事實，301關稅、產業補貼、投資障礙、出口管制等損害雙方利益的做法不應再繼續下去，尤其是在高科技領域推行「脫鉤」「斷供」，短期看損害中國利益更多，長遠看將使美國受害更深。