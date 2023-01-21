英國首相辛偉誠乘車沒扣安全帶　遭警方罰款

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）1月19日乘車拍片期間，被發現沒有在車內扣上安全帶，他事後雖然為此致歉，但仍無法逃避警方開出的罰單。首相府表示，辛偉誠已承認錯誤，並會繳交罰款。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）20日報道，蘭開夏郡（Lancashire）警方發表聲明，稱留意到社交媒體流傳的一段短片，顯示有一位人士在當地乘車期間沒扣安全帶，警方經過調查後，已經在20日向一名來自倫敦的42歲男子開出一張定額罰款通知書。

根據當地法例，除了用於警方、消防及救護服務的車輛，或是有醫學理由外，假如車內設有安全帶，乘客就必須扣上，違者面臨100英鎊的定額罰款，如果決定到法院抗辯，敗訴的最高罰款則達500英鎊。

事發於19日，辛偉誠乘車到蘭開夏郡視察時，在Instagram上載該段長約一分鐘的片段，從片段可見，他當時身處正在行駛的車內，全程沒扣安全帶，背景一度有警方的護衛電單車駛過。

辛偉誠在車內拍片宣傳政策，但他沒扣安全帶卻成為焦點。（Rishi Sunak via Instagram/via REUTERS）

片段曝光後，首相府發言人表示，辛偉誠在拍短片時解開安全帶，形容是一時誤判誤，他為此承認錯誤及致歉。而今次已經不是辛偉誠首度遭警方罰款，他在2020年擔任財相時，被揭發與時任首相約翰遜（Boris Johnson）違反封城令出席派對，結果各自繳交50英鎊罰款。