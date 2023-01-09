英國罷工潮：辛偉誠稱願商護士今年加薪　救護車職員將如期行動

撰文：許懿安 房伊媚
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英國多個行業的工會因薪金追不上通脹、工作環境等待遇問題發動罷工。幾位政府部長1月9日與工會代表會面，試圖終結罷工潮。首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）1月8日稱願討論「可擔的和負責任的」薪資要求，被工會代表視為正面的轉變。

英國通脹飆至41年新高，多個行業的工會發動罷工，抗議僱員加薪的幅度追不上通脹。代表護士、救護員和鐵路工人的工會已發起罷工，教師工會也投票決定是否罷工。

英國11月的消費物價指數（CPI）按年升幅從11.1%的41年最大升幅，回落至10.7%。但對很多人來說物價上升和能源費用，仍壓得他們透不過氣來。

衞生大臣柏建熙（Steve Barclay）1月9日會與代表救護員和護士的工會會談、交通大臣夏萬恒（Mark Harper）會與鐵路工會代表會面、教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）會晤教師工會代表。

當地最大的公共服務業總工會UNISON醫療部負責人戈頓（Sarah Gorton）稱英國政府的取態顯然改變了。英國最大護士工會皇家護理學院（Royal College of Nursing，RCN）卡倫（Pat Cullen）則稱，她在首相8日聲明中看到「樂觀的迹象」。

RCN稱只有就解決今年薪酬糾紛的提議出現後，他們才會在未來數週內取消罷工，而政府則希望聚焦在下一財政年度的加薪幅度。辛偉誠政府迄今堅持只會討論自4月開始的2023至2024財年的加幅。

RCN代表近50萬護士、助產士和醫療保健助理。它計劃在1月18日和19日採取進一步的罷工行動。救護車工作人員1月19日在威爾斯和1月23日在英格蘭罷工。

最新消息指出柏建熙與救護車職工的談判無法突破僵局，逾1萬名員工會如期在11日罷工。代表職工權益的英國總工會（GMB）秘書長哈里森稱，「有一些關於薪酬的安排——但不是可幫助解決這一爭端並取得重大進展具體的提議。」

英國擬引進新法遏制關鍵行業雇員罷工英國擬立法要求公共機構維持「最低服務水準」　遏制罷工潮英格蘭救護車工會1月再次罷工　要求改善待遇英國護士再度罷工　救護人員緊隨其後　救護車幾乎停駛
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