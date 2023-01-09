英國罷工潮：辛偉誠稱願商護士今年加薪　救護車職員將如期行動

英國多個行業的工會因薪金追不上通脹、工作環境等待遇問題發動罷工。幾位政府部長1月9日與工會代表會面，試圖終結罷工潮。首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）1月8日稱願討論「可擔的和負責任的」薪資要求，被工會代表視為正面的轉變。



英國通脹飆至41年新高，多個行業的工會發動罷工，抗議僱員加薪的幅度追不上通脹。代表護士、救護員和鐵路工人的工會已發起罷工，教師工會也投票決定是否罷工。

英國11月的消費物價指數（CPI）按年升幅從11.1%的41年最大升幅，回落至10.7%。但對很多人來說物價上升和能源費用，仍壓得他們透不過氣來。

衞生大臣柏建熙（Steve Barclay）1月9日會與代表救護員和護士的工會會談、交通大臣夏萬恒（Mark Harper）會與鐵路工會代表會面、教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）會晤教師工會代表。

當地最大的公共服務業總工會UNISON醫療部負責人戈頓（Sarah Gorton）稱英國政府的取態顯然改變了。英國最大護士工會皇家護理學院（Royal College of Nursing，RCN）卡倫（Pat Cullen）則稱，她在首相8日聲明中看到「樂觀的迹象」。

RCN稱只有就解決今年薪酬糾紛的提議出現後，他們才會在未來數週內取消罷工，而政府則希望聚焦在下一財政年度的加薪幅度。辛偉誠政府迄今堅持只會討論自4月開始的2023至2024財年的加幅。

RCN代表近50萬護士、助產士和醫療保健助理。它計劃在1月18日和19日採取進一步的罷工行動。救護車工作人員1月19日在威爾斯和1月23日在英格蘭罷工。

最新消息指出柏建熙與救護車職工的談判無法突破僵局，逾1萬名員工會如期在11日罷工。代表職工權益的英國總工會（GMB）秘書長哈里森稱，「有一些關於薪酬的安排——但不是可幫助解決這一爭端並取得重大進展具體的提議。」