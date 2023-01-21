秘魯反政府示威踏入第6週：逾50人傷　軍方否認涉1月初騷亂

秘魯反政府示威浪潮升級，1月20日晚再有示威者同警方在全國多地爆發衝突，至今58人受傷。



路透社20日報道，秘魯當天再爆發全國性示威。示威者在首都利馬（Lima）街頭縱火，並向警方投擲玻璃瓶和石塊，警方發射催淚氣體驅散。

秘魯內政部表示，在南部普諾（Puno）地區，約1,500名示威者圍攻小鎮警局，另有一間警局被縱火焚燒。

據當地監察員報告，截至20日下午稍晚時間，全國已有58人在示威活動中受傷。

利馬一座近百年的歷史建築在19日示威中被大火燒毀。內政部20日聲稱，大火經精心策劃、安排。總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）揚言，要對「破壞者」採取更強硬態度。

直至本週，騷亂一直集中在秘魯南部。

巴西國防部長穆西奧（Jose Mucio）20日稱，武裝部隊沒直接參與1月8日在巴西利亞發生的騷亂。穆西奧稱他知武裝部隊沒直接參與，但如有任何人參與，他們將不得不對民眾交代。

巴西新總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）指控，支持前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的示威者有「內部人士」幫助。