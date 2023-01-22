農曆新年・年初一｜兔年來臨　多國政要送上祝福

1月22日是大年初一。2023年農曆新年到來之際，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）、菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）等國家領導人及政要送上新春祝福。



韓國

尹錫悅夫婦以視像形式發表春節賀詞。在影片中，他與妻子金建希身穿韓服，尹錫悅稱祝大家新年快樂，闔家團圓，健康幸福，金建希則說，她向照亮社會每個角落的人們表示尊敬和感謝，希望今年春節能夠成為溫暖擁抱弱勢群體的節日。

日本

根據日本首相官邸網站發布的岸田文雄春節致辭，岸田文雄希望新的一年是和平的，期待全球各地的生活盡快復蘇，恢復常態。

岸田文雄在賀詞的最後寫道：「新春佳節，玉兔呈祥、萬事如意！Happy Lunar New Year!」

日本首相岸田文雄1月20日發表農曆新年致辭。（日本首相官邸網站截圖）

聯合國

古特雷斯18日發表視像致辭，祝福全球華人身體健康、幸福如意。

加拿大

杜魯多在影片開頭以普通話、粵語、英文及發文問候說出「新年快樂」，片末又以普通話說「祝您健康平安」。

泰國

根據新華社，巴育19日到泰國中部華人聚居的叻武里府出席春節慶祝活動時對中國遊客表示熱情歡迎。

巴育在致辭結束時用中文說「新正如意、恭喜發財」，向兩國人民拜年。

菲律賓

中國駐菲律賓大使館16日舉行兔年新春招待會，小馬可斯和第一夫人麗莎，以及副總統薩拉（Sara Duterte-Carpio）分別發布祝賀影片。

小馬可斯稱，非常高興同大家共慶兔年新春，共迎充滿希望、健康與繁榮的嶄新一年，希望兔年給大家帶來好運、歡樂與和諧，開啟團結、和平與合作的美好明天。夫婦兩人還用中文祝福大家「恭喜發財」。