不加「Chinese」一字就是辱華？　農曆新年應當如何翻譯之爭

農曆新年不僅是華人，也是多個國家的一個傳統節日。特別是海外華人眾多，中國的春運規模龐大，農曆新年往往會是每年全球均會提起的喜慶熱鬧之日。不過在英文，應該要翻譯作「Chinese New Year 」（中國新年）還是「Lunar New Year」（農曆新年），在近年愈來愈成為爭點。



韓國網媒WOW Korea報道，指韓國網絡外交使節團（VANK），在近日積極對外宣傳，要求各國把農曆新年「正名」，不應稱為「Chinese New Year 」，而是「Lunar New Year」。

如聯合國在今年仍然以把慶祝農曆新年的紀念郵票，標誌了「Chinese Lunar Calenda」，使節團已去信予以抗議。使節團表示，農曆新年不只有中國才慶祝，在亞洲各國都有慶祝，因此不可讓農曆新年被定性成為中國新年。

圖為2月1日，印尼勿加泗的福來宮，正在慶祝農曆新年。（AP）

到底應取名哪一個新年的爭拗，在近年成為了焦點。農曆新年是華人的傳統叫法，在中國大陸更常以「春節」稱之。在其他慶祝新年的國家，包括日本、韓國、越南等地方，都會有各自稱呼新年的方法。

如韓國稱為「설날」、越南人則稱為「 Tet」 或 「năm mới âm lịch」（越南新年），日本沒有慶祝農曆新年的習慣，但部分仍會慶祝的地區（如沖繩），會把其稱為「旧正月」。

Lunar New Year 要變成 Chinese New Year

但是，隨着近年中國民族主義的興起，「中國新年」逐漸被提倡起來，特別是英語地區。如2018年，新華社的英文稿把印尼總統佐科維多多的印尼語農曆新年快樂「Selamat Tahun Baru Imlek」，譯作「China's New Year」。原文中只有農曆新年，但被翻譯作英語時便成為中國新年。

同年，中國知名模特兒劉雯在Instagram上用英文「Happy Lunar New Year」祝賀農曆新年時，被網友抨擊，指她「忘記自己是中國人」、「不愛國」，劉雯被迫道歉，並改用「Happy Chinese New Year」。

在柬埔寨金邊，有市場正在賣花準備慶祝農曆新年。（AP）

印尼華裔學者廖建裕（Leo Suryadinata）指出，農曆新年一詞在中國被稱為春節，一直都沒有牽涉民族主義的意思。但在近年中國強調民族主義的情緒下，令一些人認為慶祝新年應該以「中國新年」稱之。甚至認為隨着中國崛起，中國人應該更有「自信」，不用Chinese New Year就是一種否定中國的「辱華」行為。

儘管農曆始於古代的中國，農曆新年是中國的傳統習俗，但廖建裕指出，今天的農曆新年已非中國或中國人的專利。在東南亞華人都各自國族認同的情況下，應該回到農曆新年最初春節意涵，而非用其來強調任何國家或民族的東西。