美媒：美眾院議長麥卡錫傳今春訪台

美國政治新聞網站「大酒杯新聞」（Punchbowl News）1月23日引述一名直接參與會談的官員稱，美國防部正就新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今春訪台之行作準備。



內文稱，麥卡錫在2022年美國中期選舉舉行期間，自稱如當選眾院議長或會訪台。

倘成行，這將是美眾院前議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西或佩羅西）2022年8月2日至3日訪台後，再有美國眾議院議長訪台。此舉勢必將引起中國政府強烈不滿。

對華立場強硬的他1月7日終於取得足夠票數當選眾議院議長。他在當選後首場演說內談到，將成立跨黨派委員會應對有關中國的議題。

大酒杯新聞是一個會員制政治新聞網站，2021年1月由美國政治新聞網站《政治報》（Politico）前記者舍曼（Jake Sherman）、帕爾默（Anna Palmer）、為《政治報》跑國會山莊新聞的記者布雷斯納漢（John Bresnahan），還有來自Facebook新聞團隊的申德勒Rachel Schindler共同創立。

根據大酒杯新聞網站及舍曼曾受訪所講，網站擬以無黨派和非批判定位，重點關注有關國會和華府權力體系，尤其是核心權力參與者的獨家新聞和事實。