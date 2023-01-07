麥卡錫當選眾院議長　「政壇變色龍」贏特朗普支持但開罪極右

美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）經歷15輪投票，終在1月7日當選眾議院議長，他也成為自1859年來需要最多輪投票才能當選眾院議長的人。美媒把這位新議長形容為國會「變色龍」，他左右逢源的取態贏得前總統特朗普（Donald Trump）的支持，但搖擺不定的立場也開罪極右。



在2022年11月美國中期大選後，共和黨在新一屆眾議院以些微優勢取得多數黨地位，但在2023年1月3日新一屆議長選舉開始後，有20名極右派別的共和黨人對麥卡錫倒戈相向，結果他在首14輪投票均未能贏得多數人的支持，最後要在一再大幅讓步後，才在第15輪投票當選議長。

美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年1月7日終當選眾議院議長，他與黨友擁抱慶祝（Reuters）

現年57歲的麥卡錫，早在1980年代尾擔任共和黨溫和派眾議員托馬斯（Bill Thomas）的幕僚，至2007年起當選加州眾議員，並在2011至2014年擔任共和黨黨鞭，2015年曾想競逐議長但最終退出。

美媒《紐約客》對他的形容是「主要強項為他的可塑性。 沒有紅線、核心政策信念或不可侵犯的原則，只要願意適應他會議的氣氛。」

「最佳國會變色龍」

另一美媒MSNBC把麥卡錫形容為最佳國會變色龍（Best Congressional Chameleon），指他近年依靠特朗普「倖存」下來。

在2021年1月6日大批示威者衝擊美國國會後，麥卡錫一度「離棄」特朗普，公開指對方要負責，甚至傳出他私下叫特朗普辭職，但在特朗普仍深獲大批共和黨選民支持後，麥卡錫改為到佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）向特朗普請罪，達成和解。

麥卡錫一方面得到共和黨主流的支持，但另一方面被極右視為無法信任的人，在20名曾表態不支持麥卡錫的極右共和黨人中，大部份是特朗普支持者，有15人在初選獲特朗普表態支持，但到了這次，縱使特朗普開腔呼籲票投麥卡錫，但他們並未因此退讓，而是繼續要求麥卡錫在種種議題上作出讓步的承諾。

圖為美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年1月7日當選眾議院議長後，拿起議事槌（Reuters）

喬治敦大學政府事務研究所高級研究員赫德（Josh Huder）向加媒全球新聞（Global News）指，在很長時間以來，共和黨內保守派與領導層之間存在著緊張關係，他們把麥卡錫視為華盛頓內部文化的產物，沒有真正的骨氣支持他們，或有原則地支持他們想看到的政策。

由於在新一屆國會中，共和黨在眾議院僅有些微優勢，這也成為了黨內極右派別的機會，以爭取他們希望對眾議院運作方式進行的一些規則改變，或在決策機構中擁有更多權力。