世衛：2022年逾300兒童服用受污染咳藥水死亡

世界衛生組織（WHO）說，2022年發生一連串與咳藥水有關的兒童死亡事件非孤立事件，並呼籲194個成員國「立即採取一致行動」，保護兒童免受污染藥物侵害。



路透社報道，世衛星期一（1月23日）發表聲明說，岡比亞、印尼和烏茲別克去年就有300多名兒童（主要是5歲以下兒童）死於急性腎損傷，這些死亡與受污染藥物有關。

受污染的藥物為非處方咳藥水，藥水中的二甘醇和乙二醇含量都很高。

世衛說：「這些污染物是用作工業溶劑和防凍劑的有毒化學物質，即使少量攝入也可能致命，絕對不應該出現在藥物中。」

世衛星期一告訴路透社，除了岡比亞、印尼和烏茲別克斯坦，菲律賓、東帝汶、塞內加爾和柬埔寨也面對潛在風險，因為受污染的咳藥水有可能在這些國家出售。

考慮到受污染咳藥水不是孤立事件，世衛呼籲參與醫療供應鏈的各主要利益方，立即採取協調一致的應對行動。

2022年10月1月較早前，世衛已發出特定產品警告，要求將印度梅登製藥有限公司（Maiden Pharmaceuticals）和馬里昂生物技術有限公司（Marion Biotech）生產的咳藥水下架，這些藥物分別與岡比亞和烏茲別克的死亡個案有關。

本文獲《聯合早報》授權轉載

