Twitter涉做租霸拖欠三藩市總部租金　業主入稟追討

富豪馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後，多番出招減省開支，據美媒1月23日報道，Twitter因拖欠三藩市總部的租金，遭業主入稟控告。美媒之前在2022年12月已傳出Twitter欠租的消息，目的是想與業主談判新租約。



據彭博社報道，業主SRI Nine Market Square LLC在1月20日入稟法院，指控Twitter沒有支付2022年12月和2023年1月份的租金，分別為336萬美元和342萬美元，即合共約678萬美元（5,288萬港元）。

訴訟書指，業主從Twitter過去用作保證金的信用額度收回部份款項，但在用盡信用額度後，Twitter目前仍拖欠約316萬美元（約2,464萬港元）的租金。業主指，這間社交媒體公司仍然佔用着物業，要求對方支付欠租，還要加上遲交租費用、利息及律師費。

圖為馬斯克（Elon Musk）2022年10月31日在紐約市出席活動 （Getty）

公關部門已解散

Twitter早前多番裁員，報道指，Twitter的公共關係部門已經解散，目前尚未有代表對這次糾紛作出回應。

美媒之前在2022年12月13日報道，Twitter正為減省開支出盡各種招數，包括已拖欠三藩市總部的租金數周，希望與業主談判新的租約條款，公司又拍賣辦公室設備，還曾考慮不支付前員工的遣散費等。