本是同根生？　德國豹2與美國M1艾布蘭坦克是什麼｜新聞背後

德國據報將向烏克蘭提供豹2坦克（Leopard 2），美國亦據報將提供M1艾布蘭坦克（M1 Abrams）。其中豹2坦克成這次軍援烏克蘭的焦點，什麼是豹2坦克，美國的M1艾布蘭坦克又有多強？



豹2與M1艾布蘭均是主戰坦克，兩者均是1960至70年代研製，冷戰時期的產物，後經多次改良並沿用至今。而值得一提兩者均出自當年美國及西德共同研究的MBT-70坦克，但因開發計劃超出預算計劃中止。兩國後利用MBT-70的經驗，各自研發出豹2及M1艾布蘭坦克。

德國豹2坦克

豹2在1979年首次面世，最高行駛速度達每小時70公里，作戰範圍550公里，複合裝甲對穿甲彈和反坦克武器提供良好防護。

坦克搭載120毫米L44滑膛炮，據報能夠從2000米外擊穿蘇制T-72坦克的正面裝甲，或從4000米外擊穿T-62坦克的正面裝甲。T-72及T-62均是前蘇聯研製的舊式坦克，在入侵烏克蘭時均有使用。

德國出售了大量的豹2予其他北約國家，據烏克蘭官員表示，有12個國家已表示可提供合共100架的豹2予烏克蘭。

M1艾布蘭坦克

M1艾布蘭同樣於1979年面世，最高行駛速度達每小時70公里，作戰範圍500公里。坦克採用喬巴姆式的複合裝甲，坦克後來增設TUSK（Tank Urban Survival Kit），讓其更能防禦單兵攜帶式反坦克武器。M1艾布蘭同樣搭載豹2使用的120毫米L44滑膛炮。

美國在伊拉克戰爭中投入M1艾布蘭使用，面對T-72、T-62及中國製的69式坦克，M1艾布蘭表現出色。在一次戰鬥中有數量M1A1在巴格達遇上7架T72，美軍在無損下完全殲滅T72坦克。