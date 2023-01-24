波蘭正式要求向烏克蘭提供德製豹-2坦克　德國：總理府會決定

多國向德國施壓，要求德國批准他們向烏克蘭提供德製豹-2主戰坦克（Leopard 2），以對抗俄羅斯。波蘭國防部長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak ）24日在Twitter上稱，已正式向德國提出要求，以向烏克蘭提供豹-2主戰坦克。德國24日指，總理府會對提供坦克一事作出最終決定。



布瓦什恰克24日呼籲德國與盟友一起，支持向烏克蘭提供豹-2主戰坦克。他說這做法是歐洲國家的共同目標，因為整個歐洲的安全都受到威脅。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）23日說，德國的批准是次要的，因為即使沒德國的許可，波蘭作為盟友，也可將這些坦克送往烏克蘭。

路透社24日稱，德國外交部國務秘書林德納（Tobias Lindner）24日指，有關德國是否會向烏克蘭提供豹-2主戰坦克，或是否會允許其他國家這樣做的事，德國政府會達成共識，並由總理府作出最終決定。

林德納說，他相信德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在此事上的立場是眾所周知的。報道指，貝爾伯克22日說，德國不會阻止其他國家向烏克蘭提供豹-2主戰坦克。

德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）24日表示，德國在是否向烏克蘭提供豹-2主戰坦克一事上的立場沒改變，德國政府仍需評估情況。