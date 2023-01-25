美國「文件門」沒完沒了　為何高官都愛遺漏機密文件在家？

美國的「文件門」似乎沒完沒了，繼前總統特朗普（Donald Trump）、現任總統拜登（Joe Biden），前副總統彭斯（Mike Pence）亦告發現了在家中收藏着機密文件。為何國家機密文件這麼容易流出？是意外還是故意的？



美國國家安全檔案館（National Security Archive），負責管理美國的機密文件檔案。目前未知拜登及彭斯收藏的機密文件涉及甚麼內容，但這些標示機密的文件十分廣泛，一些政府人員和高官的旅行簡報、行程等，雖然部分可能是公開資料，都可能被列為機密。

未歸還或錯誤處理機密文件的個案偶有發生，且不只美國，在外國一樣能看見：2008年加拿大前外長卞聶爾（Maxime Bernier）因被揭把機密文件放在女友的住處，宣告辭職；2011年英國前政府政策國務大臣利凱輝（Oliver Letwin）被發現把機密文件丟進垃圾筒，被予以告誡等。

圖為1月13日，拜登從白宮準備搭乘直升機前往辦公。（Reuters）

會發生如此的事情，一部分的原因是因為官員們日常接觸的機密文件數量過多，而這不可避免。但一些官員，特別是議員或內閣官員，他們不如助理人員一般，會接受很多處理機密文件相關的訓練，導致他們容易掉以輕心。

機密文件在存放一段時間之後就可以解密，但解密不會自動發生，導致機密文件愈來愈多，也讓處理變得繁瑣困難，粗心大意在所難免。

很多情況下，被發現錯誤處理機密文件一般造成的打擊都是政治性，而非刑事責任，事件公開後往往會受到對手政黨及輿論的口誅筆伐。司法機關引用《間諜法》或其他安全法例檢控的例子很少，除非發現是蓄意的，或在調查過程中諸多阻撓。

一般情況下，若被發現藏有機密文件，只要主動交還及協助當局調查，最多只會被指是「粗心大意」。例如前國務卿希拉里（Hillary Clinton）的郵件門事件，因沒有證據發現是故意的，因此未被追究責任。但若經過多次告誡還是聲稱沒有保留，企圖混淆視聽直到當局強行搜屋時才發現，有如前總統特朗普一樣，就會麻煩得多。