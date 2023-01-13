拜登與特朗普私藏機密文件案異同　一原因特朗普面臨法律風險更大

美國司法部1月12日指派前聯邦檢察許爾（Robert Hur），調查總統拜登（Joe Biden）的機密文件事件。這次機密文件案與前總統特朗普（Donald Trump）的案件類似，但性質上不一樣。



不論拜登與特朗普，都在事件上犯錯。即管是拜登，在卸任副總統至擔任總統期間，亦需交還政府的記錄文件，予國家檔案館保管。明知故犯、蓄意保留或機密檔案都是違法。

拜登聲稱其不知道檔案的內容，並指對發現還有遺留機密文件感到驚訝。特朗普質聲稱他已解密了這些文件，因此可以隨意帶走，但他未有提供解密的證據。解密檔案需要一套程序。

圖為8月10日，特朗普離開其大樓。FBI在8月突襲其在佛羅里達州的海湖莊園，搜出大量文件。（Reuters）

兩單案件的性質不同

兩個案件已移交司法部處理，但性質上有明顯分別。拜登的團隊在2021年11月找到文件後，翌日已通知管理局並交回相關文件。儘管事件至日前才正式公開，但拜登稱正與有關部門合作。

特朗普在2021年卸任後未有即時交還文件，直到國家管理局一直催促，特朗普的團隊才在2022年1月交還15箱的文件。司法部調查人員在5月時再次訪問特朗普，特朗普再交出更多文件，並聲稱已交還所有的文件檔案。直到聯邦調查局在8月突襲特朗普在佛羅里達州的海湖莊園，搜出1.3萬份的文件，其中100份被標記為機密，包括一些可涉及國家安危的絕密文件。

特朗普面臨法律風險更大

司法部一般不會對意外保留機密文件的行為提出指控，但如果前總統妨礙調查過程，並發現保留機密文件是蓄意行為，那情況可能不一樣。路透社引述法律專家指出，特朗普面臨的法律風險要比拜登大得多。

而且因拜登仍在任內，拜登不太可能會面臨起訴，司法部未有改變長期以來避免起訴現任總統的政策。至目前司法部未有提及拜登故意私藏機密文件，或拒絕交還文件等的指控。