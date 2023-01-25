香港註冊貨船日本長崎海域沉沒　尋獲13人其中1死7心肺停止

一艘香港註冊貨船「金田」（JIN TIAN）24日在九州長崎對開海域發出求救訊號後沉沒，日本、韓國均出動搜救，中國駐福岡總領事館向日方了解後表示，已尋獲的13名船員中，當中1人已確認死亡，7人心肺停止。



中國駐福岡總領事館指，中國駐日本大使孔鉉佑委託駐福岡總領事律桂軍，分別同日本海上保安廳第七管區負責人和長崎海上保安部負責人通電話，律桂軍表示中方高度關注這次海難事故，孔鉉佑大使十分關心船員安危，希望日方繼續盡最大努力，用一切手段，全力搜救船員，全力搶救已救起的船員。

日方表示，船隻沉沒後22名船員全部落水，截至25日中午，已救起13名船員，其中5名有意識，8名為心肺停止狀態，9名仍下落不明，正全力搜救。

中國駐福岡總領事館又指，據了解，日方救起的2名心肺停止狀態船員已被運送到長崎縣有關醫院，其中1人已確認死亡，為緬甸籍，另1人國籍不明，正在搶救。

律桂軍總領事再次要求日方全力搜救和救助，並表示將根據孔鉉佑大使指示，派遣工作小組奔赴長崎就近開展工作，希望日方提供協助。

事發於當地時間24日晚上11時15分左右，運載木材排水量6651噸的「金田」航行至長崎縣男女群島以西110公里的海域時遇難。船員以衛星電話求救，稱船隻傾斜和入水，最後的通話指船員決定棄船逃生。

日本及韓國先後派出船隻救援，貨船的應急指位無線電示標（EPIRB）正常運作，據韓國濟州地區海洋警察廳表示，當救援人員趕到現場時，貨船已完全沉沒。

圖為1月25日，韓國SBS最初報道成功救起3人，後更新5人獲救。船在沉沒前發出訊號單。（SBS Youtube截圖）

當局指22名船員之中，其中14人是中國籍，其餘8人是緬甸籍。

根據海上交通追蹤網站Marinetraffic.com資料顯示，「金田」在2010年落成，它於去年12月3日離開馬來西亞巴生港（Port Klang），原定在25日下午抵達韓國仁川港。