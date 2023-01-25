香港註冊貨船日本長崎對開海域沉沒增至2死　多人仍失蹤

一艘載有22名船員的香港註冊貨船「金田」（JIN TIAN），1月24日在九州長崎對開海域發出求救訊號後沉沒，日本、韓國均派員搜救。日媒25日報道，目前搜救隊已尋獲13人，其中2人確定死亡、6人沒有意識。9人仍然失蹤。



船上共有22名船員，其中14人是中國籍，其餘8人是緬甸籍。

中國駐福岡總領事館較早前向日方了解後表示，截止中午時已尋獲的13名船員中，當中1人已確認死亡，為緬甸籍人士，另有7人心肺停止。如今日方指增至2人死亡。

該貨船裝載木材從馬來西亞出發，當時正開往韓國仁川途中。

共同社報道，在貨船沉沒後，有5名中國人獲附近民間船隻救起，之後韓國海洋警察廳再尋獲6人，日本航空自衛隊的飛機則救起2人，惜2人送醫後確認死亡。

韓國濟州地方海洋警察廳則指，日韓共尋獲船上的14人，其中9人尚未恢復意識。韓國方面公布的數據與日方略有出入。

據中國駐福岡總領事館指，總領事律桂軍1月25日下午再同日本海上保安廳第七管區負責人通電話，進一步了解有關情況，並督促日方全力開展搜救和救治。

事發於當地時間24日晚上11時15分左右，運載木材排水量6651噸的「金田」航行至長崎縣男女群島以西110公里的海域時遇難。船員以衛星電話求救，稱船隻傾斜和入水，最後的通話指船員決定棄船逃生。

日本及韓國先後派出船隻救援，貨船的應急指位無線電示標（EPIRB）正常運作，據韓國濟州地區海洋警察廳表示，當救援人員趕到現場時，貨船已完全沉沒。

根據海上交通追蹤網站Marinetraffic.com資料顯示，「金田」在2010年落成，它於去年12月3日離開馬來西亞巴生港（Port Klang），原定在25日下午抵達韓國仁川港。