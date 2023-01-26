今年數周全球科技行業已裁員近6萬人　疫情期間大量增聘的反彈

根據追蹤科技行業裁員情況的Layoffs.fyi數據，僅2023年頭數周間，200家與科技相關的公司已裁員接近6萬人，裁員被指是對疫情期間大量增聘的反彈。



聯儲局為壓制通脹接連加息，逐漸限制了企業擴張，多家科技企業接連宣布裁員。全球200家與科技相關的公司在1月已裁員接近6萬人，預視着2023年全球科技公司裁員人數將可能超過2022年。

儘管這個數字很多看起來很多，有分析指對疫情期間大量聘請的反彈。在疫情期間隨着人們更集中使用電腦與手機，科技企業逆市上升，紛紛擴張加大招聘。

Google母公司Alphabet 自2013年每年以10%的速度擴充，並在疫情期間增加至20%的速度，2020年增聘1.6萬人，2021年增聘超過2.1萬人。Google在1月20日宣布將裁員1.2萬人，數字仍低於Google在2022年第三季度聘請的12,765人。

META在2022年11月宣佈裁員1.1萬人，佔員工總數的13%左右。自2012年5月公司上市以來，Facebook每年都有數千名員工的增長。2020年，員工人數更增加了30%的1.3萬人，2021年Meta又新招聘了1.3萬名員工。

與此相比，蘋果公司Apple擴大員工隊伍的速度較慢，自2016年以來都以相對穩定的速度增長，在2020年僅增加不到7000個職位。Apple目前並未宣佈削減員工的計畫。