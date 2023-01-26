美媒：俄烏戰爭促使一批不滿俄羅斯的軍人和官員外逃

撰文：聯合早報
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俄羅斯異議人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin），接受美媒的訪問，稱俄烏戰爭促使新一批不滿俄羅斯政局的人外逃。他們帶着官方資料甚至是軍事機密。

奧塞奇金在法國告訴美媒：「過去10年，我做了很多事情來維護人權和他人。那一刻，我明白我幫助他人的使命給我的家人帶來了非常高的風險。」自2015年他逃離俄羅斯並申請庇護後，一直住在法國，由警員保護。

2022年9月12日，奧塞奇金捧著給孩子們準備的義大利面走向餐桌，望到紅色鐳射在牆上飛舞。他立即熄燈，與妻子把孩子們拉到地上，退到公寓另一邊，幾分鐘後槍手開火。

圖為12月7日，大雪下的烏克蘭首都基輔。（Reuters）

奧塞奇金在2011年創立網站Gulagu.net，旨在揭露俄羅斯機構和部門的腐敗和酷刑。戰爭爆發後，網站獲得了新的國際影響力。網站報導監獄中男性囚犯遭到性侵的資訊激發了聯邦安全局（FSB）一組官員成為舉報人，為網站提供資訊，闡述了他們對戰爭的異議。

奧塞奇金表示，除了逃避徵兵而逃出境的人，官員也紛紛外逃，網站每天都接到求救的資訊。求助的多數是低階軍人，但當中有一名前部長、甚至一名三星將軍。美媒也確定了確實有一名聯邦安全局官員和雇傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）指揮官，由俄羅斯步行至挪威尋求庇護。

獲得奧塞奇金協助逃離俄羅斯的高級官員愈來愈多，烏克蘭戰爭和他們對政局的不滿促使他們外逃。

俄羅斯表明要在海外追捕克里姆林宮的敵人。奧塞奇金目前在「通緝名單」上。法國為他提供了避難所，但要獲得安全保障並不容易。車臣僑民的一名消息人士在2月給他發了短信，稱已有人買了殺手幹掉他。

奧塞奇金說，外逃者攜帶著官方資料甚至是軍事機密。他承認，人權組織對這些資訊的興趣不大，但西方情報機構的看法卻截然不同。他舉例說，除軍事檔外，外逃的將軍還提供了軍中腐敗的資訊和秘密錄音，顯示聯邦安全局對軍方的操控。

許多俄官員外逃是因為他們的烏克蘭血統和家庭關係。普京入侵烏克蘭是一個轉捩點，破壞了俄羅斯在他掌權下的穩定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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