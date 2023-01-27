韓媒：朝鮮要求各國使領館配合平壤「封城」5天措施

韓媒1月26日稱，朝鮮外務省要求各國使領館配合在平壤實行的5天「封城」措施。2月8日是朝鮮人民軍建軍節，傳朝鮮政府欲在閱兵舉行前加強防疫，故此外務省做出相關要求。



俄羅斯駐平壤大使館26日在Facebook賬號發文稱，朝鮮外務省禮賓局前一天（25日）發來公文，告知實行呼吸系統疾病的5天特別防護期。通知僅提及呼吸系統疾病，而未提新型冠狀病毒感染（COVID-19）。

內文稱，由於冬季季節性流感以及其他呼吸系統疾病病人增加，朝鮮國家緊急防疫部門向駐朝外交機構和國際組織代表通報一系列措施。

平壤市25日零時至29日午夜進入特別防護期，可視防控形勢延長3天。在這段期間，朝鮮當局建議所有駐朝外交機構職員盡量避免外出，以及乘車離開使館和駐地。

外務省要求駐朝外交官每天務必自行測4次體溫，並在下午3時前致電平壤「友好醫院」告知結果。外務省還稱，在特別防護期間，駐朝外交機構與朝鮮當局的所有溝通均須以電話方式進行，文件傳達也採取非接觸方式。

專門報道朝鮮動向的美國新聞網站NK News在1月25日引述消息指，由於「呼吸道疾病」個案上升，朝鮮下令首都平壤自25日起封城5天，要求居民留在家中。

NK News指，根據一份朝鮮政府發放的通告，顯示政府要求居民在1月25日至29日期間留家，並且每天多次接受體溫檢查。

通告指目前在平壤傳播的疾病包括普通感冒，但未有提到新冠。

報道稱，尚不清楚朝鮮其他城市是否也有封城，朝鮮官媒也未宣布新措施。

進行有關報道的Daily NK是韓國的一份網上報刊，總部設在首爾，經營人士包括脫北者。它通過網上、西方遊客、脫北者以及消息人士報告在朝鮮的新聞進行報道。網站在美國、歐洲及韓國都有職員。它的行政總裁是Chad O’Carroll，是一名專門從事報道及研究朝鮮事務的記者。他以韓國首爾為基地。