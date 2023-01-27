以巴衝突加劇今年已造成29死　內塔尼亞胡最右政府內憂外患

以色列軍隊昨日（26日）在約旦河西岸北部城市傑寧（Jenin），突擊搜查一個難民營，期間與巴勒斯坦人爆發衝突，最少9名巴勒斯坦人喪生；這是近年來傷亡人數最多的一次。去年11月重新成為總理的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），破天荒與極右政黨聯手的新政府或恐在今年面對國內國外不少的挑戰。



巴勒斯坦衛生官員表示，衝突事件中除了包括一名老婦的9人喪生外，案中至少還有20人受傷，其中4人危殆。以色列當局則回應，有情報顯示巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織以難民營為據點，行動是要逮捕正在策劃大規模襲擊的伊斯蘭聖戰武裝份子。

巴勒斯坦自治政府指責以軍在傑寧進行大屠殺，發言人表示鑑於以色列一方不斷侵犯巴勒斯坦人民，並破壞雙方簽署的協議，巴方因此決定停止與以方進行安全協調，以回應以軍的行動。

日前的新一輪衝突，最少9名巴勒斯坦人喪生。(Reuters)

在是次衝突發生後的數小時，美國國務院宣布國務卿布林肯（Antony Blinken）將於29日開始訪問中東，包括出訪埃及、以色列和約旦河西岸（West Bank）。國務院在宣布行程時表示，布林肯在與內塔尼亞胡、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面時，將討論兩國方案（Two-state solution）對於解決以巴衝突的重要性等議題。

最新的消息指，聯合國和阿拉伯國家的官員，也先後與以巴雙方交談，試圖避免局勢進一步惡化。

極右上場 內外挑戰不絕

去年12月，聯合國中東問題特使文內斯蘭（Tor Wennesland）經已向安理會表示，2022年有逾150名巴勒斯坦人和逾20名以色列人在約旦河西岸和以色列被殺害，是多年來死亡人數最多的一年。而今年以來，西岸更已有至少29名巴勒斯坦人遭到以色列軍隊殺害。這多少反映雙方衝突有所加劇。

以色列於過去4年經歷了5次選舉，2021年因涉貪而被拉下台的內塔尼亞胡去年11月與極右派結盟而順利回歸。新政府上台不久一方面藉司法改革之名擴張權力，另一方面則對約旦河西岸巴勒斯坦自治區步步進逼，在國內外也惹起了關注。

2023年將是對內塔尼亞胡和以巴關係最具挑戰性的一年。(Reuters)

在破天荒展開第6任期的重要時刻，內塔尼亞胡於國內就要面對極右派掌管包括財政部、司法部、國家安全部等的挑戰。其中，屬激進派的「猶太力量黨」的班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）出任國家安全部長，掌控以國境內警署和約旦河西岸邊境警察，上任首周就挑釁踏足耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），引起不少西方國家嘩然。

對外方面，在俄烏戰爭仍未終結之際，以色列如何在美、俄之間夾縫生存，將對內塔尼亞胡的領導能力構成重大考驗。其中，在以色列前總理拉皮德（Yair Lapid）批准下，華府將儲放以國的30萬枚155毫米砲彈轉運烏克蘭，將大大考驗這位以色列總理昔日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）建立的關係。

此外，聯合國大會去年底通過決議，要求國際法院（ICJ）就以色列占領巴勒斯坦領土一事提出意見。以色列為此於本月初宣布對巴勒斯坦祭出制裁措施，但不久遭約40國譴責，當中包括德國和愛沙尼亞。