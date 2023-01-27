阿塞拜疆駐伊朗大使館槍擊案1死2傷　搏鬥影片曝光

阿塞拜疆（Azerbaijan）外交部1月27日稱，一名槍手向阿塞拜疆駐伊朗大使館外的警衛哨所開槍，1人死亡，2人受傷。閉路電視影片顯示槍手當時硬闖進室內開槍。



事發在1月27日早上8時半左右，部門稱，襲擊者闖進警衛哨所，用卡拉什尼科夫突擊步槍（Kalashnikov assault rifle）殺死保安部門主管。另有兩名警衛受傷。

阿塞拜疆駐德國大使Nasimi Aghayev在網絡上傳了閉路電視影片，顯示槍手當時硬闖進警衛哨所內開槍，期間與保安搏鬥。

▼注意：影片內有開槍畫面▼

伊朗德黑蘭警察稱已拘捕1名疑犯，現正調查行兇動機。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述警察局長稱，事件看來涉及「個人問題」。

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報道，槍手為50歲男子，他前往大使館時還帶着兩名孩子同行，包括一名14歲女孩和7歲男童。根據初步調查，槍手聲稱他的妻子2022年4月曾到大使館，但之後沒有回來。

阿塞拜疆外交部譴責事件是恐怖主義行為，又指是在伊朗的「反阿塞拜疆運動」導致今次襲擊。伊朗則指，未有證據顯示攻擊背後有政治目的。