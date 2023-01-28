新西蘭奧克蘭暴雨成災最少3死1失蹤　機場變成「水舞間」

新西蘭迎來1985年來最嚴重暴雨，最大城市奧克蘭因暴雨引發水浸，當局宣布當地進入緊急狀態。洪水造成最少3人死亡，1人失蹤。暴雨亦導致機場全線航班暫停，近千人滯留機場。



奧克蘭1月27日下起暴雨，至晚上僅3小時就下了153毫米的雨量。新西蘭氣象局指出，這幾乎是往年1月總份量雨量的3倍。

洪水導致高速公路交通中斷並湧入了房屋。奧克蘭機場發生嚴重水浸，機場大堂儼如澤國，機場被迫停止運作，所有航班取消，近千人滯留機場。

有人上載奧克蘭機場的影片，可見有人已在涉水而行：

奧克蘭機場的Twitter賬號在28日較早時更新好幾則推文，稱人們在機場滯留一晚後，早上已能離開回家或前往留宿地點。

紐西蘭航空（Air New Zealand）28日稱，所有內陸機航班恢復，定未確定國際航班何時跟上。

首相希普金斯（Chris Hipkins）已乘軍機前往奧克蘭勘災。

人們從車窗看出去，街道被洪水淹浸，宛如河流：

從網民上載的影片可見，洪水深達車身高度的一半：

一個看來是超級市場的室內環境中，平時熙來攘往的走廊完全被水淹浸：

有人主動前往協助在洪水中被困的司機：

暴雨造奧克蘭多處水浸，部分水深及胸。警方證實有兩名男子在洪水中喪命，一名男子被洪水沖走失蹤，還有一人在房屋遭山泥傾瀉活埋失蹤。消防至今救出超過120名被困車內或屋內的居民。

有網民稱他的親戚發現屍體：