歐盟官員：完全同意剝奪中國取得最先進晶片技術

美國和荷蘭及日本就限制對中國出口一些先進的晶片製造機器達成協議後，歐盟官員稱，歐盟完全同意剝奪中國獲得最先進晶片（也稱晶片）的戰略，「絕對不能讓中國取得最先進的技術」。



彭博社星期六（1月28日）引述知情人士報道稱，在星期五結束的談判中，美國已和荷蘭及日本就限制對中國出口一些先進的晶片製造機器達成協議。美荷日協議旨在削弱中國建立自己的晶片能力的雄心，把美國去年10月採取的出口管制措施擴大到荷蘭和日本，其中包括荷蘭光刻巨頭阿斯麥。

對於三方達成的協議細節，白宮拒絕置評，華盛頓想給日本和荷蘭空間來決定如何傳達這些限制。由於荷蘭和日本仍須敲定各自的最終法律安排，實際落實計劃可能需要數月時間。不過，這個協議標誌着美國與盟友合作，圍堵中國發展半導體的重要里程碑。

港媒報道，歐盟內部市場執行委員布雷頓（Thierry Breton）星期五（1月27日）在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的活動上表示：「我們完全同意剝奪中國最先進晶片的策略，我們不能讓中國獲得最先進的技術。」

他說，「在確保我們共同的技術安全方面，你總是會發現歐洲站在你這一邊。」在限制中國獲得微晶片、量子計算和人工智能等技術方面，歐盟和美國有非常強烈的一致性。

布雷頓續稱，歐美也在5G和網絡安全方面進行合作，將高風險供應商移除，並密切關注中國對歐洲半導體關鍵基礎設施的持續投資。他還敦促西方國家對稀土進行更深入協調，以減少對亞洲地區的依賴。

歐盟將在今年內通過歐盟版本的晶片法案，希望將歐洲在全球晶片製造能力中的份額提高一倍，達到大約20%，以減少對亞洲晶片的依賴。

本文獲《聯合早報》授權轉載

