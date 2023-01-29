英國廉航Flybe再次停止營運　所有航班取消

英國廉航Flybe1月28日宣布取消所有航班及停止營運，200多名員工被辭退，今次亦該公司在三年內的第二度出現經營困難。



路透社及英國廣播公司（BBC）報道，Flybe的聲明表示，公司已經被接管，因此停止運作，所有旗下來往英國的航班已經取消，亦不會另行安排，呼籲原本準備出發的旅客不要前往機場。不過仍有多名旅客到機場後才得知消息，稱事件令他們的行程大失預算。

英國政府表示，會優先為受影響員工及滯留外地的旅客提供協助。

Flybe以英國中部城市伯明翰（Birmingham）為基地，並擁有21條航線，包括由伯明翰、倫敦希斯路（Heathrow）、北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）前往英國各地及荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）和瑞士日內瓦（Geneva）。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在2020年初蔓延全球時，英國宣布封城，Flybe成為疫情的受害者之一，該公司在當年3月被接管，超過2000個職位受影響，其後在去年2月以較小規模形式恢復營運。

全球逐漸走出疫情陰影，民眾都航空交通的需要上升，英國另一間廉航easyJet及歐洲最大廉航Ryanair的夏季航班都分別錄得新高，惟Flybe就似乎未有受惠，最終遭遇再次被接管的厄運。