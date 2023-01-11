印度捷行航空擺烏龍 50旅客仍未上機 航班竟載着行李直接起飛
撰文：聯合新聞網
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印度廉價航空「捷行航空」（Go First）一架從邦加羅爾市前往德里的航班，9日把約50名乘客遺留在停機坪的接駁車上後便起飛，讓旅客相當傻眼。印度航空監管機構已對捷行航空祭出停飛處置。
BBC報道，捷行航空9日一架航班編號G8-116的班機，清晨6時20分從卡納塔卡邦首府邦加羅爾（Bengaluru）起飛前往德里，結果約50名乘客還在停機坪的接駁車上，尚未下車登機，飛機便起飛離去。
據了解，這些乘客的行李早已托運上機，且大家都有登機證。
一名乘客庫瑪（Sumit Kumar）向新德里電視台（NDTV）說：「地勤人員當時正在確認飛機是否起飛」，「起初，他們還說航班會返航」。
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航班起飛離開後，憤怒的乘客在推特發文痛斥航空公司疏失，並標記捷行航空、聯邦民航當局和總理辦公室。
對此，捷行航空表示正在調查這起事件，並指「我們對造成的不便深表歉意」。但未解釋這起失誤原因。
印度民航當局已對捷行航空祭出暫時停飛處置。
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