特朗普正式在美國啟動總統競選活動

美國前總統特朗普（Donald Trump）1月28日正式啟動2024年總統競選，誓言將向「腐敗的政治機構」發難。



路透社報道，76歲的特朗普在塞勒姆（Salem）舉行的新罕布什爾州（ New Hampshire）共和黨年會上說：「我現在比以前更憤怒，更有決心……我們需要一個準備好對付浪費國家力量的領導人，需要一位能在第一天就開始行動的總統。」

特朗普堅信自己將在來屆競選中有「獲勝的動力」，並抨擊美墨邊境的非法移民，指其他國家故意將罪犯和患有精神疾病的人送到美國。

特朗普還計劃在南卡羅來納州（South Carolina）公布他在該州的領導團隊，特朗普在新罕布什爾州的高級顧問是共和黨主席斯特帕尼克（Stephen Stepanek）。

新罕布什爾州和南卡羅來納州都被視為潛在的「造王者」（Kingmaker），因為這兩個州是最早舉行提名的州屬之一，候選人在當地的表現往往決定他們的競選活動。

曾經是共和黨政治重心的特朗普，是否還具備擊敗總統拜登（Joe Biden）的能力，成為其他共和黨人愈來愈關注的因素。

政治戰略家戈弗雷（Rob Godfrey）說，許多共和黨人選擇暫時不支持特朗普，因為可能參與共和黨提名的候選人範圍很廣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

