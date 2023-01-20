性醜聞官司文件公開　特朗普誤認原告人照片為前妻

美國記者、專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）指控美國前總統特朗普（Donald Trump）在90年代曾性侵她，特朗普反指未見過對方、「不是我喜歡的類型」。但據新公開的法庭文件顯示，特朗普作證時曾誤把照片內的原告人卡羅爾認作前妻梅普爾斯（Marla Maples）。



美國廣播公司（ABC）20日報道，美國法官在本週公開了作證文件，內有特朗普長達5.5小時的證詞紀錄。

報道指，特朗普曾指自己從未見過卡羅爾，又指對方不是自己喜歡的類型（not my type），但控方律師向他展示一張黑白相片，內裏有他、卡羅爾、卡羅爾的丈夫，還有特朗普的第一任妻子伊萬娜（Ivana Trump）。

證詞紀錄顯示特朗普用手指向相內的卡羅爾，然後指「那是梅普爾斯（第二任妻子）」，控方律師稱「你是說梅普爾斯在這張相中？」

特朗普再稱「那是梅普爾斯，是的，那是我妻子（前妻）。」特朗普的私人律師哈巴（Alina Habba）隨即介入，指「不，那是卡羅爾。」

特朗普之後說出一聲「哦，我懂了。」

▼特朗普的前妻、第二任妻子梅普爾斯▼

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案中的原告人卡羅爾為記者及專欄作家，她指控特朗普90年代中期曾在一家百貨公司性侵她，特朗普批評她說謊，又指從未施壓要求女性與他發生性關係。