沙特媒體：以色列無人機襲擊伊朗彈藥庫　美國有份

伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）國防部一個彈藥庫1月28日深夜遭無人機襲擊。《華爾街日報》1月29日引述美國官員以及對行動知情者稱，這是以色列所為。此外阿拉伯衛星電視台援引消息報道稱，美國亦參與其中。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，29日凌晨位於伊斯法罕市的國防部彈藥庫遭無人機襲擊，發生強烈爆炸。1架無人機被防空系統擊落，另外2架被軍方攔截並炸毀。

以色列軍方拒絕此置評。若屬實，這次襲擊將是以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的新極右翼聯合政府下的第一次已知襲擊。

俄衛網29日稱，阿拉伯衛星電視台援引消息報道，美國飛機參與無人機對伊朗伊斯法罕市軍事設施的襲擊。消息人士稱，存有彈道導彈的倉庫是目標。消息人士說：「已向伊朗傳遞訊息，將不允許生產彈道導彈的設施。」

《華爾街日報》29日稱，是次襲擊發生在美國和以色列正在尋找遏制伊朗核和軍事野心的新方法。

據知情人士透露，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）上週秘密訪問以色列，討論伊朗和其他地區問題。美國務卿布林肯（Antony Blinken）計劃30日訪問以色列，繼續就伊朗和其他地區問題進行會談。

以色列最高將領上週對該報表示，以色列和美國正在做最壞的打算。