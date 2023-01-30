麥卡錫將晤拜登 討論提高美國債務上限

美國國會眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）星期三（2月1日）將與總統拜登（Joe Biden）會面，討論提高聯邦債務上限，以避免債務違約。



麥卡錫強調，為提高債務上限，拜登應重新考慮拒絕削減支出的立場。

彭博社和法媒綜合報道，共和黨籍的麥卡錫星期天（1月29日）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時說：「我希望找到一個合理和負責任的方法來提高債務上限」，同時「控制已失控的支出」。

麥卡錫說，削減社會保障和醫療保險「將沒有討論餘地」。但他補充說，共和黨人希望「鞏固」昂貴的老年人退休與醫療福利計劃——白宮稱之為削減支出的委婉說法。

麥卡錫說：「我知道總統說過，他拒絕就削減開支進行任何討論」。

麥卡錫還說：「我知道白宮官員試圖釋出不同說法，但我認為總統願意與我們一起達成一個協議。我是充滿希望的。」

白宮星期天證實，拜登和麥卡錫星期三將會面，討論「一系列課題」包括美國債務與經濟。

白宮發言人說，拜登將問麥卡錫會否履行他的「憲法義務」，以避免美國發生債務違約。

美國聯邦政府的債務規模於1月19日達31.4萬億美元法定債務上限。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）當天在致國會的信中稱，由於聯邦政府觸及31.4萬億美元的法定舉債上限，即日起財政部將採取特別措施，避免聯邦政府發生債務違約。

耶倫在信中強調，如果國會不盡快通過提高31.4萬億美元債務上限的法案，兩項特別措施都將面臨「相當大的不確定性」，包括對聯邦政府未來數月的收支情況構成挑戰等。

耶倫此前警告，任何未能償還債務的行為都是違約，如果聯邦政府無法償還債務，將引發美國經濟衰退並產生廣泛影響。她說，債務違約將引發美國主權債務評級下調，削弱美元作為全球儲備貨幣的地位，並可能「造成一場全球金融危機」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

