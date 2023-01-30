中國長沙天儀稱與瓦格納集團無業務往來　朝鮮否認提供武器

美國財政部1月26日宣布制裁中國衛星公司、「長沙天儀空間科技研究院有限公司」，指控其涉嫌向俄方提供烏克蘭的衛星圖像，幫助俄僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）。長沙天儀29日稱與瓦格納集團無業務往來。朝鮮29日否認向俄羅斯及瓦格納集團提供武器。



長沙天儀29日對《環球時報》說，天儀及子公司，與俄羅斯科技公司Terra Tech以及瓦格納集團不存在業務往來。長沙天儀對美國的制裁決定深表遺憾。

長沙天儀又指公司產品、服務不涉任何軍事用途，亦沒在客戶提供的最終用戶清單上發現Terra Tech及瓦格納集團，強調公司業務守法。公司聲明表示，天儀正與各方積極溝通，盡力確保得到公開、公平和公正的對待，通過合法手段維護自身的合法權益。

美國也指控朝鮮向瓦格納集團提供火箭和導彈，以及協助加強俄羅斯在烏克蘭的軍隊。朝鮮29日否認向俄羅斯及瓦格納集團提供武器，朝方稱美國的指控是「毫無根據的謠言」，美國旨在證明自己對烏克蘭的軍事援助是正當的。

朝鮮北美事務局局長權正根29日否認美國的指控，並警告說，若美方執意散播「自造謠言」，將面臨「非常不可取的結果」。他說試圖通過捏造一個不存在的東西來玷污朝鮮的形象，是一種嚴重的挑釁行為，這永遠不可能被允許，而且朝方不可能不作出反應。

美國財政部26日宣布制裁多家實體，包括中國「長沙天儀空間科技研究院有限公司」。原因是長沙天儀為Terra Tech提供衛星圖像，這些圖像被Terra Tech用於支持瓦格納集團在烏克蘭的行動。