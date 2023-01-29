美國將領備忘錄預測「中美2025開戰」　To-Do List兩大目標曝光

美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）指揮官米尼漢上將（Gen. Michael A. Minihan）在一份備忘錄中直指美國與中國將在2年後交戰，籲令各個單位達到最高程度的戰鬥準備狀態。這項大膽的預測令外界議論紛紛。



一份由美國空軍四星上將米尼漢發給空中機動司令部全體航空聯隊指揮官跟其他空軍作戰指揮官的備忘錄近日在社群中流傳，裏頭他大膽預測美國將在2年後與中國交戰，並列出了目標事項要他們做好準備。

根據法新社、美國全國廣播公司（NBC）等外媒報道指出，米尼漢上將認為2024美國與台灣都將舉行總統大選，北京有可能看準美國無暇旁顧，而對台灣有所行動。

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米尼漢上將在備忘錄中直言「我希望我是錯的。我的直覺告訴我，我們將在2025年交戰」。

他為此列出的準備事項有：建立一支強化、準備就緒、綜合與靈活的聯合部隊機動小組（Joint Force Maneuver Team），準備在第一島鏈內作戰並取得勝利；在2月份期間做好訓練，所有人務必「在最關鍵的情況下，能夠將子彈射入7米外的目標。瞄準頭部」。

所有人員在3月時都要考慮他們的個人事務，如有需要可以前往基地的法務辦公室，以確保他們在法律上做好準備；最後他命令受文者得在2月28日前向他報告所有為對中戰事做準備的主要工作。

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儘管這份備忘錄已被五角大廈證實，但美國國防官員透過華盛頓郵報記者拉莫斯（Dan Lamothe）表示，米尼漢上將的備忘錄並不代表美國國防部對中國的看法。

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