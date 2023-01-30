印度奧里薩邦助理副督察行刺　衞生部長中槍死亡　生前富甲一方

印度奧里薩邦（Odisha）衛生部長達斯（Naba Das）1月29日前往當地城鎮出席活動時，被一名警察近距離槍擊，送院不治身亡。槍手已被逮捕，警方正調查犯案動機。通訊社印度報業托拉斯（PTI）30日稱，達斯雖是一邦部長，卻相當富有。



印媒29日報道，達斯當日下車出席活動時，遭助理副督察戈帕爾（Gopal Das）近距離開槍打中，身受重傷，送院搶救無效死亡。警方稱，子彈擊中達斯左胸，一名站在旁邊的警員亦被擊中受傷。

戈帕爾妻子表示，不知戈帕爾與達斯有任何私人恩怨，而戈帕爾在過去7至8年間一直患有精神障礙，目前正在服藥，看來頗為正常，事發當日早上更曾同女兒視像通話。

PTI稱達斯身家達3.4億盧比（約3,300萬港元），據信坐擁80輛汽車，為現任內閣中第二富有的部長，僅次於首席部長。

中槍死亡的他，2022年6月成為該邦首長帕特奈克（Naveen Patnaik）的衞生部長。

達斯2019年加入印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJD，印度兩大主要政黨之一）之前，是一名資深的國會議員。

達斯是帕特奈克的親信。2019年後者進行內閣改組，達斯之後仍然留任。