新華社刊文：美國貿易霸淩行徑引公憤

新華社1月29日刊發記者陳斌傑及陳俊俠以《壞規則 濫用權利 美國貿易霸淩》的文章，指出一些世貿組織（WTO）成員都批評美國濫用條款及爭端解決機制中的上訴程序。當中包括加拿大及歐盟。



文章稱，27日在瑞士日內瓦舉行的世貿爭端解決機構會議上，中國、挪威、瑞士、土耳其、中國香港5個成員設置8項議題，要求全會通過專家組關於美國在「232條款」下對進口鋼鋁產品加徵關稅和美國就香港商品實施的產地來源標記新規定違規的5份裁決，並要求美國撤銷違規措施。美國卻在會前對上述5份裁決全部提出上訴。

歐盟駐世貿組織代表在會議上表示，上訴是每個世貿組織成員的權利，但濫用這一權利對解決貿易爭端沒有幫助。

加拿大駐世貿組織代表在會議上表示，貿易爭端各方必須盡一切努力尋找可接受的解決方案，履行其在《關於爭端解決規則與程序的諒解》下的誠信承諾。代表稱：「從長遠來看，任何成員都不會從爭端未得到解決的情況中受益。」代表稱，上訴機構停擺帶來了不公平和（對部份成員的）短期優勢，以善意行事的世貿組織成員不應對此感到竊喜。

中國常駐世貿組織代表李成鋼表示，美國似乎將拒絕執行任何涉及「國家安全例外」的不利裁決，這違背了「條約必須信守」原則。李成鋼說：「美國這些令人不安的行為清晰描繪出單邊主義霸淩行徑實施者、多邊貿易體制破壞者以及全球產業鏈供應鏈擾亂者的形象。」