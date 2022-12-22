美國拒理世貿仲裁下一步會如何？　WTO上訴機構已停擺︱新聞教室

世界貿易組織（WTO）專家組12月21日發表報告，裁定美國要求香港出口產品不得使用「香港製造」標籤、須用「中國製造」標籤做法違規，美國表明無意撤回。據港府所指，美國有權在60天內向世貿提出上訴。惟世貿上訴機構已在美國影響下停擺、無法審理案件，故此任何上訴也只會陷入「無法解決」的停滯局面。



根據世貿的爭端解決機制，「專家組」由3名或5名來自不同國家的專家組成，負責審查證據，並決定誰是誰非，專家組的報告會提交給爭端解決機構（Dispute Settlement Body）。某一方若反對報告，可以在專家組作出裁決後的60天內提出上訴。

WTO上訴機構由7名法官組成，負責審理成員國對專家小組的貿易爭議報告提出的上訴。上訴機構可維持、修改或推翻專家小組的法律調查結果及其報告的結論。因此上訴機構對國際貿易糾紛有最終裁決權，但問題是這個上訴機構目前已停擺。

為何WTO上訴機構會停擺？

美國政府多次批評世貿組織不公正，自2017年起阻撓世貿上訴機構的新法官任命，導致上訴機構一直未能任命新法官，最後一名法官的任期已在2020年11月30日完結。

由於上訴機構最少需要有3名法官才能審理上訴案件，因此現時已無法審理上訴案件。

美國自2017年起阻撓世貿上訴機構的新法官任命，圖為時任總統特朗普2022年8月5日在威斯康星州出席集會的照片（AP）

往後發展會如何？

若美國選擇提出上訴，期間世貿的裁決便暫時不會生效，但由於上訴機構停擺，便會陷入無法作出最終裁決的癱瘓狀態。

美聯社便報道，美國或香港都可以就裁決向世貿提出上訴，但因上訴機構無法正常運作，任何上訴都將導致仲裁無效，而案件又無法解決。

世貿2020年9月曾裁定美國特朗普政府2018年時對價值逾2000億美元中國貨徵收的關稅屬非法，美方之後在10月提出上訴，案件便一直拖着。

美國回應

美國目前未正式回應會否上訴，但表明拒撤回有關標籤規定。

美國貿易代表辦公室（USTR）發言人霍奇（Adam Hodge）發聲明指：「美國不打算因為這份報告（世貿報告）而取消對標籤的要求，我們不會向世貿交出我們對必要安全問題的判斷或決策權。」