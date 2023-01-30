日本長野縣雪崩2男遇難　媒體：一人是美國滑雪運動員

位於日本長野縣小谷村「栂池高原滑雪場」（栂池高原スキー場，Tsugaike Kogen Ski Resort）滑雪道外一處1月29日下午2時30分發生雪崩。警方30日發現2名心肺功能停止的男子。路透社30日引述一本戶外運動雜誌稱，其中一人是美國職業滑雪運動員Kyle Smaine。



日本警方拒絕確認2名男子身份，惟日媒稱他們分別來自奧地利及美國。美國戶外運動雜誌Mountain Gazette在其網絡版稱，現年31歲的美國運動員Kyle Smaine與一名奧地利人當場死亡。

雜誌寫道：「我們非常悲痛地報道，我們所愛的、來自加州南塔霍湖的職業滑雪運動員Kyle Smaine在日本死於雪崩。」

美國全國廣播公司30日稱，出事前Kyle Smaine正在該區出差，為Ikon Pass及長野縣旅遊業進行推廣。雪崩發生當天，已是他行程最後一天，他正與其他幾名滑雪者一起進行自由滑雪玩樂。

他當時遇上一組來自奧地利的滑雪者，而後者決定走出滑雪道外。

Kyle Smaine生前是2015年世界高山滑雪錦標賽單板滑雪U型池賽的冠軍。

警方30日上午在事發現場及附近搜索，約在上午10時30分後在雪堆中發現一名被困人士，在10分鐘後再發現另一個人。他們的心肺功能停止。

根據路透社29日晚的報道，當時兩人仍然失蹤。

時事通信社29日根據警方資料稱，4名外國男子及1名女子滑雪期間遇上雪崩。其中3人獲救，其後下山。這5人當中，有2名男子失去知覺，被困在意外現場。