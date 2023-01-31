法澳合作為烏克蘭製造炮彈　希望2023首季開始交付

法國和澳洲宣布聯手為烏克蘭製造炮彈，並尋求加強雙方防務合作，顯示兩國已冰釋前嫌，將2年前澳洲放棄法國潛艇合同引發的爭端拋諸腦後。



路透社報道，法國國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）星期一（1月30日）在巴黎與澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）舉行高層會談後說，法國和澳洲同意合作製造「數千枚」155毫米的炮彈以幫助烏克蘭。

他希望這些炮彈能在2023年第一季度開始交付。火藥將由澳洲提供，炮彈則由法國軍火製造商Nexter製造。

勒科爾尼說：「我們兩國的國防工業基地，實際上是有互補作用的，因此促成了這項合作。」「但我們也確實希望合作，以行動表明澳洲和法國為烏克蘭當前的衝突提供支持是多麼重要。」

然而，馬爾斯確認，在美國向澳洲交付核動力潛艇之前，澳洲不打算在過渡期內添置任何常規潛艇，儘管法國希望能與澳洲達成這項臨時協議。

澳洲政府換屆後，這兩個西方盟友的關係有所改善。法澳正在探討擴大雙邊與在印太地區的更廣泛合作，法國認為它可以在印太地區發揮更大的作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

