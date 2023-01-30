多國援烏戰車交付需時　專家：坦克抵達前俄羅斯或會宣布結束戰事

英國、美國和德國等多個西方國家承諾向烏克蘭提供坦克以助其抵抗俄軍侵略之際，烏克蘭官員稱俄羅斯正加強攻勢，尋求這些坦克抵達前在巴赫穆特（Bakhmut）取得突破。但有分析認為俄羅斯其實並不是很擔心，並正在以自己步伐鞏固形勢。



英國宣布向烏克蘭提供14部挑戰者2（Challenger 2）主戰坦克後，德國及美國分別宣布將提供14部德製豹2坦克（Leopard 2）及31部M1艾布蘭坦克（M1 Abrams）。

加拿大捐出4部豹2坦克，波蘭也增援烏克蘭60部現代化坦克。然而這些坦克的總數仍遠低於烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）所說、烏克蘭所需的300部。

坦克何時到？

美國退役將領、曾駐守歐洲的陸軍司令赫特林（Mark Hertling）稱，一旦加上其他歐洲國家捐贈的坦克，烏克蘭或在未來2至3個月內獲得100至150部德製豹2坦克，31部M1艾布蘭坦克則要等6至8個月。

「俄會在坦克到前結束戰爭」 為何這樣說？

歐亞時報網站（EurAsian Times）稱，對於多國決定向烏克蘭提供戰車，俄羅斯予以批評但冷靜，政治和軍方領導層均未表現驚慌，似乎有信心重型武器不會構成重大戰略威脅，甚至西方分析人士基本上也同意這些坦克無法扭轉已對俄羅斯有利的戰場形勢。

報道指，這些坦克抵達烏克蘭時，俄羅斯將嘗試鞏固其在巴赫穆特（Bakhmut，舊稱Artemivsk）、索列達爾（Soledar）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）的地位。

專家在Telegram上指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）更願意透過在坦克進入戰場前拿下打算佔領的區域並宣布結束特別軍事行動，即使他已保留有效解決這些坦克的軍事能力。