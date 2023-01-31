美國黑人遭警毆打致死　再多2警3消防人員被革職

美國田納西州（Tennessee ）孟菲斯市（Memphis）非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）被捕期間遭警員毆打致死後，警方1月30日證實，接受紀律處分、被革職的人再添2名警員及3名消防人員。



尼科爾斯7日因涉嫌魯莽駕駛遭警員攔截，被捕期間遭警員毆打重傷，留醫3天後不治，終年29歲。

孟菲斯警局30日指，當局7日起就尼科爾斯死亡案展開警員行政調查，迄今7名警員被革職。

根據警方說法，除被控包括二級謀殺罪在內多項罪名的非裔前警員比恩（Tadarrius Bean）、黑利（Demetrius Haley）、史密斯（Justin Smith）、馬丁 （Emmitt Martin III）及米爾斯（Desmond Mills Jr.）外，另一名非裔警員和白人警員亨普希爾（Preston Hemphill）也被免職。

孟菲斯消防局（Memphis Fire Department）30日亦指，他們7日接報有人被施放胡椒噴劑後派員前往現場，救護員朗（Long）和JaMichael Sandridge下車看尼科爾斯，但未有充份評估傷勢，而同行的消防督察惠特克（Michelle Whitaker）則留在車上。

部門指，經內部調查，3人違反多項消防部門規例，目前已被解僱。