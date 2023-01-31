喊話朝鮮？　奧斯汀︰挑釁韓國等同挑釁美韓同盟

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，挑釁韓國等同於挑釁美韓同盟。



奧斯汀星期二（1月31日）向韓聯社獨家提供題為《同盟已做好準備》（The Alliance Stands Ready）的署名文章中作此表述。有評價稱，奧斯汀此言釋放出將強烈應對來自朝鮮的挑釁和威脅的信息。

奧斯汀在文章中強調，「美國對韓國提供延伸威懾的承諾如鐵甲（Ironclad），我們的敵人和競爭對手已清楚，向美韓任何一國發起挑戰，等同於向美韓同盟發起挑戰。」

他指朝鮮半島在過去70年沒有發生武力衝突並非偶然，這得益於美韓兩國具備優越的軍事力量。

根據韓聯社，美韓同盟的力量包括第五代F-35戰鬥機、世界最強的反導平台、部署在烏山空軍基地的U-2偵察機等情報偵察監視（ISR）能力。美國如鋼鐵般的延伸威懾，承諾為韓國提供堅強後盾。這一承諾包括美國常規武器、核武、反導力量，以及部署在前沿的2.85萬名駐韓美軍官兵。

奧斯汀還說，美韓兩國重啟有關延伸威懾的雙邊協商機制，確認戰略調整，通過跨政府層面的接觸不斷加強延伸威懾力量。去年兩國舉行多次高級別會議，「我們已為更多事做好準備」。

他說，就像兩國領導人達成協議一樣，美方正謀求攜手韓方，在朝鮮半島和區域擴張延伸威懾活動及機制的方案。

奧斯汀說：「我們應保持警惕，朝鮮在過去數十年間研發了核武、彈道導彈及其他武器，去年還空前頻繁射彈，這是違反《國際法》及聯合國安理會多項決議的極其危險行徑。這就是美韓不斷擴大聯演範圍和規模，通過實彈射擊訓練維持可隨時投入戰鬥的『今夜就戰』（Fight Tonight）態勢的理由所在。這也是包括三邊反導、反潛聯演在內，與日本深化三邊合作的理由。美韓日站在一起時，我們會更加安全。」

奧斯汀還說，美韓正在不斷升級同盟關係，為維護自由、開放、繁榮的印太地區做出貢獻，而幫助東南亞的夥伴國家具備自身力量也是其中一環。

他說，美韓同盟是在經歷破壞性戰爭後渴望和平的過程中造就的，「我們將銘記嚮往自由的韓美官兵的獻身精神，再為實現朝鮮半島和平、打造更安全的未來奉獻力量」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

