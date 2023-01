美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)1月24日推出的回憶錄談及他2018年首次訪問朝鮮時與朝鮮領袖金正恩的談話。蓬佩奧引述金正恩稱,朝鮮並未為美國駐韓國的軍事力量感到困擾,而是把他們視為防範中國的保護措施。



蓬佩奧在《Never Give an Inch: Fighting for the America I Love》(寸步不讓:為我所愛的美國奮鬥,暫譯)中寫道,當自己提到中國經常重申美軍撤離韓國將讓金正恩開心,金正恩笑了起來並興奮的拍打桌子,感嘆「中國人是騙子」。

蓬佩奧表示:「他(金正恩)說自己需要駐韓美軍保護他免受中國共產黨(威脅),中國共產黨需要美國離開,這樣他們就能像對待西藏和新疆那樣對待(朝鮮)半島」。