美國SIA：對華半導體出口管制損害本地產業

美國半導體產業協會（SIA）1月26日表示，雖理解維護國家安全的必要，但美國商務部工業和安全局（BIS）2022年10月7日提出半導體出口管制措施的範圍、細節前所未有，將傷害美國本土半導體產業。



SIA在26日發新聞稿稱，半導體出口管制措施不應過度損害對美國經濟、國家安全和技術領先地位至關重要的商業創新，又指美國半導體企業依賴創新的良性循環，包括對研發的大量投資及進入全球市場。

文章指出，為確保出口管制符合「小院高牆」（small yard, high fence）模式，應針對特定項目並在多邊基礎上採取管制，並在實施前吸納充足的行業意見。

SIA建議，BIS應考慮監管複雜性、不確定性和負擔的有害影響，避免過度控制，否則或導致外國公司設計出美國製品或品牌內容，損害美國工業基礎。BIS亦應同盟友達成協議，令措施成為多邊規則，以免美國半導體企業在不平等的競爭環境中喪失技術領先地位。

SIA提議BIS向4家中資半導體廠商頒發臨時普通許可，降低不確定性及提高商業規劃成效，並為半導體製造設施列出一份肯定清單，減輕企業的合規負擔。